taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5009
Euro
7.1093
Altın
1482.33
Borsa
85576.61
Gram Altın
309.491
Bitcoin
34932.67

Meksika ve Kosta Rika'da koronadan ilk ölüm gerçekleşti

Koronavirüs nedeniyle Meksika'da 41 yaşındaki hasta hayatını kaybederken, Kosta Rika'da ise 87 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 09:27..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Tüm dünyaya yayılan virüs, can almaya devam ediyor.

MEKSİKA'DA İLK ÖLÜM

Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, yaptığı açıklamada, virüse yakalananlardan birinin başkent Meksiko'da, diğerinin ülkenin kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde olduğu açıklamıştı.

Salgın sonrası ise ülkede ilk ölüm gerçekleşti.

41 yaşındaki diyabet hastası bir adamın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Meksika ve Kosta Rika'da koronadan ilk ölüm gerçekleşti

KOSTA RİKA'DA İLK ÖLÜM

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da ise koronavirüsten ilk hastanın hayatını kaybetmesi, Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada, ülkenin ortasındaki kentlerden Alajuela'da aynı isimdeki hastanede yoğun bakımda yatmakta olan 87 yaşındaki bir erkek hastanın öldüğü belirtildi.

Ülkede, hayatını kaybeden hasta hariç 6’sı yabancı 68 koronavirüs vakası bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
İran'da koronadan 10 dakikada bir kişi ölüyor
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkesindeki korkunç tabloyu gözler önüne serdi.
Fiji’de ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Salgının giderek yayılması sonucu Fiji'de, ilk koronavirüs vakası görüldü.
ABD bazı ülkelerdeki vize hizmetini askıya aldı
Koronavirüs nedeniyle bazı ülkelerdeki vize hizmeti askıya alındı.
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişi öldü
'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişinin öldüğü, 1403 kişinin de yaralandığını açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
694
Çin'de son 24 saatte 13 vaka tespit edildi
Çin'de son 24 saatte 13 vaka tespit edildi
89
ABD Kongre üyesi koronavirüse yakalandı
ABD Kongre üyesi koronavirüse yakalandı
48
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişi öldü
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişi öldü
85
Suat Ülhan yaşamını yitirdi
Suat Ülhan yaşamını yitirdi
5
Hamaney'in isteği üzerine 10 bin mahkum serbest kalacak
Hamaney'in isteği üzerine 10 bin mahkum serbest kalacak
15
Koronavirüsle mücadelede doğru bilinen yanlışlar
Koronavirüsle mücadelede doğru bilinen yanlışlar
10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir