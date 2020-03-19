Meksika ve Kosta Rika'da koronadan ilk ölüm gerçekleşti

Tüm dünyaya yayılan virüs, can almaya devam ediyor.
MEKSİKA'DA İLK ÖLÜM
Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, yaptığı açıklamada, virüse yakalananlardan birinin başkent Meksiko'da, diğerinin ülkenin kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde olduğu açıklamıştı.
Salgın sonrası ise ülkede ilk ölüm gerçekleşti.
41 yaşındaki diyabet hastası bir adamın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
KOSTA RİKA'DA İLK ÖLÜM
Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da ise koronavirüsten ilk hastanın hayatını kaybetmesi, Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.
Açıklamada, ülkenin ortasındaki kentlerden Alajuela'da aynı isimdeki hastanede yoğun bakımda yatmakta olan 87 yaşındaki bir erkek hastanın öldüğü belirtildi.
Ülkede, hayatını kaybeden hasta hariç 6’sı yabancı 68 koronavirüs vakası bulunuyor.