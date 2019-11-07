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Meksika'da 15 bin mamut tuzağı bulundu

Tultepec'de, 15 bin yıl önce insanların mamutları avlamak için kurduğu tuzaklar ortaya çıktı.

AA | 07.11.2019 - 10:48..
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Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden uzmanlar, çöp toplama alanı olarak kullanılan bölgede kazı çalışması yaptı. Elde edilen sonuçlar ise oldukça ilginçti.

Meksika'da 15 bin mamut tuzağı bulundu

15 BİN YIL ÖNCE HAZIRLANDI

Bu kazı çalışmalarında, 15 bin yıl önce insanların mamutları tuzağa düşürmek için açtığı iki çukurun bulunduğunu açıkladı.

Meksika'da 15 bin mamut tuzağı bulundu

14 MAMUTUN KEMİKLERİYLE DOLU

Başkent Meksiko'nun kuzeyinde Tultepec'de bulunan çukurların en az 14 mamutun kemikleriyle dolu olduğu, insanların kovalayarak çukurlara sürüklediği sanılan hayvanlardan bazılarının görünüşe göre kesilerek öldürüldüğü belirtildi.

Meksika'da 15 bin mamut tuzağı bulundu

AT VE DEVE KALINTILARI BULUNDU

Bir metre 70 santimetre derinliğinde, yaklaşık 23 metre genişliğindeki çukurlarda, at ve deve kalıntılarının da bulunduğu belirtildi. Keşfin ardından bölgenin çöp toplama alanı olmaktan çıkarılıp çıkarılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Meksika'da 15 bin mamut tuzağı bulundu

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