Meksika'da 15 bin mamut tuzağı bulundu

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden uzmanlar, çöp toplama alanı olarak kullanılan bölgede kazı çalışması yaptı. Elde edilen sonuçlar ise oldukça ilginçti.

15 BİN YIL ÖNCE HAZIRLANDI

Bu kazı çalışmalarında, 15 bin yıl önce insanların mamutları tuzağa düşürmek için açtığı iki çukurun bulunduğunu açıkladı.

14 MAMUTUN KEMİKLERİYLE DOLU

Başkent Meksiko'nun kuzeyinde Tultepec'de bulunan çukurların en az 14 mamutun kemikleriyle dolu olduğu, insanların kovalayarak çukurlara sürüklediği sanılan hayvanlardan bazılarının görünüşe göre kesilerek öldürüldüğü belirtildi.

AT VE DEVE KALINTILARI BULUNDU

Bir metre 70 santimetre derinliğinde, yaklaşık 23 metre genişliğindeki çukurlarda, at ve deve kalıntılarının da bulunduğu belirtildi. Keşfin ardından bölgenin çöp toplama alanı olmaktan çıkarılıp çıkarılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.