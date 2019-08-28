Meksika’da bara silah ve molotoflu saldırı: 23 ölü

Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Coatzacoalcos kentindeki ‘Beyaz At’ isimli bir bara saldırı düzenlendi.
DİRİ DİRİ YAKMAYA ÇALIŞTILAR
Önce silahla barı tarayan saldırganlar, daha sonra molotof kokteylleriyle içeride bulunanları diri diri yakmaya çalıştı. Saldırı sonucunda 15’i erkek, 8’i kadın 23 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de ağır yaralandı.
RAPOR HAZIRLANIYOR
Yerel Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının kaynağını açıkça ve şeffaf bir şekilde belirlemek için rapor hazırlanacağını bildirdi. Yapılan saldırının cezasız kalmayacağını ve gerekli soruşturmanın yapılacağı açıklandı.