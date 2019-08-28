1 Meksika’da bara silah ve molotoflu saldırı: 23 ölü Silahla barı tarayan saldırganlar, daha sonra molotof kokteylleriyle içeride bulunanları diri diri yakmaya çalıştı. Yerel Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı ile ilgili rapor hazırlıyor.

2 Rusya ve Türkiye uçakların teslimatını görüşüyor Rusya ve Türkiye, SU-35 ve SU-57'nin teslimatları için bir görüşme yapıyor.

3 Samsung Galaxy A10s modelinin fiyatı belli oldu Samsung Galaxy A10'un daha geliştirilmiş sürümü olan Galaxy A10s, Hindistan'da satışa çıktı.Telefonun çıkış fiyatını ve detaylı özelliklerini sizler için derledik.

4 Yengesine baltayla saldıran zanlı tutuklandı Zonguldak'ta 50 yaşındaki yengesine baltayla saldıran zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan kadının tedavisi ise evinde sürüyor.

5 Dikkatsiz sürücü geri manevra yaparken bir kadına çarptı Şişli'deki bir AVM’nin önünde geri manevra yapan otomobil sürücüsü, bir anlık dikkatsizliği sonucu yolda yürüyen genç bir kadına çarptı.

6 Çocukların robotlarla duygusal bağ kurduğu ortaya çıktı Yeni yapılan bir araştırmaya göre küçük yaştaki çocuklar, robotlarla duygusal bağ kurabiliyor.