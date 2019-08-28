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Meksika’da bara silah ve molotoflu saldırı: 23 ölü

Silahla barı tarayan saldırganlar, daha sonra molotof kokteylleriyle içeride bulunanları diri diri yakmaya çalıştı. Yerel Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı ile ilgili rapor hazırlıyor.

DHA | 28.08.2019 - 11:37..
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Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Coatzacoalcos kentindeki ‘Beyaz At’ isimli bir bara saldırı düzenlendi.

DİRİ DİRİ YAKMAYA ÇALIŞTILAR

Önce silahla barı tarayan saldırganlar, daha sonra molotof kokteylleriyle içeride bulunanları diri diri yakmaya çalıştı. Saldırı sonucunda 15’i erkek, 8’i kadın 23 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de ağır yaralandı.

Meksika’da bara silah ve molotoflu saldırı: 23 ölü

RAPOR HAZIRLANIYOR

Yerel Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının kaynağını açıkça ve şeffaf bir şekilde belirlemek için rapor hazırlanacağını bildirdi. Yapılan saldırının cezasız kalmayacağını ve gerekli soruşturmanın yapılacağı açıklandı.

Meksika’da bara silah ve molotoflu saldırı: 23 ölü

Meksika’da bara silah ve molotoflu saldırı: 23 ölü

Meksika’da bara silah ve molotoflu saldırı: 23 ölü

Meksika’da bara silah ve molotoflu saldırı: 23 ölü

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