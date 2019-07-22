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Meksika'da bir bara silahlı saldırı düzenlendi: 5 ölü

Meksika'nın güneyindeki Acapulco'da bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA | 22.07.2019 - 09:48..
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Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı sahil kenti Acapulco'da "Altın Bölge" adı verilen, turizm işletmelerinin yoğun olduğu kesimde meydana gelen olayda, silahlı kişilerin mekanda açtığı ateş sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

TURİST OLMADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Açıklamada, polis ekiplerinin olay yerinde 21 mermi kovanı bulduğu, hayatını kaybeden ve yaralananların turist olmadığı, Acapulco'da ikamet eden kişiler olduğu ifade edildi. Savcılık olayın organize suç çetelerinin bir saldırısı veya işletme sahipleri arasında yaşanan bir anlaşmazlık yüzünden çıkmış bir çatışma olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor.

ARTAN SUÇ ORANLARI POPÜLERLİĞİ ETKİLEDİ

Meksika polisi, tatil döneminde asayişi tesis etmek amacıyla geçen hafta bölgede bir güvenlik operasyonu gerçekleştirmişti. 1940'lı ve 1970'li yıllar arasında dünyaca ünlü bir tatil destinasyonu olan sahil beldesi, bağlı bulunduğu Guerrero eyaletindeki artan suç oranları nedeniyle son yıllarda eski popülerliğini yitirmişti.

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