Meksika'da cip çarptığı lüks aracı ikiye böldü

Dünyanın pahalı araçları arasında yer alan Lamborghini, ilk kez bu kadar ilginç bir kaza görüntüsüyle izleyenleri karşı karşıya bıraktı.

TOFAŞ GİBİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Başkent Meksika'da yolun karşısına geçmek isteyen Lamborghini'ye karşıdan hızla gelen bir cip, çarptı. Olay sonrası Lamborghini Tofaş gibi ikiye bölündü.

Lamborghini Tofaş gibi ikiye bölündü VİDEO



5 YARALI

Trafiğin durma noktasına geldiği kazada 5 kişinin yaralandığı ve şans eseri ölen olmadığı bildirildi. Kazanın meydana geldiği o anlar ise anbean kameralara yansıdı.