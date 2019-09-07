taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7122
Euro
6.3056
Altın
1506.71
Borsa
98987.48
Gram Altın
276.749

Meksika'da cip çarptığı lüks aracı ikiye böldü

Başkent Meksika'da yolun karşısına geçmek isteyen Lamborghini'ye karşıdan hızla gelen bir cip, çarptı. Lamborghini Tofaş gibi ikiye bölündü.

Haber Merkezi | 07.09.2019 - 11:20..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Dünyanın pahalı araçları arasında yer alan Lamborghini, ilk kez bu kadar ilginç bir kaza görüntüsüyle izleyenleri karşı karşıya bıraktı.

Meksika'da cip çarptığı lüks aracı ikiye böldü

TOFAŞ GİBİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Başkent Meksika'da yolun karşısına geçmek isteyen Lamborghini'ye karşıdan hızla gelen bir cip, çarptı. Olay sonrası Lamborghini Tofaş gibi ikiye bölündü.

Lamborghini Tofaş gibi ikiye bölündü VİDEO

Meksika'da cip çarptığı lüks aracı ikiye böldü

5 YARALI

Trafiğin durma noktasına geldiği kazada 5 kişinin yaralandığı ve şans eseri ölen olmadığı bildirildi. Kazanın meydana geldiği o anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Meksika'da cip çarptığı lüks aracı ikiye böldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

89
Samuel Eto'o aktif futbol hayatına nokta koydu

Samuel Eto'o aktif futbol hayatına nokta koydu

18
Diyarbakır'daki anneler Ekrem İmamoğlu'na soruldu

Diyarbakır'daki anneler Ekrem İmamoğlu'na soruldu

695
Burcu Esmersoy boşandı

Burcu Esmersoy boşandı

81
İklim değişikliğine dikkat çekmek için stada 300 ağaç

İklim değişikliğine dikkat çekmek için stada 300 ağaç

34
İstanbul'dan gönderilecek Suriyeli sayısı 100 bin

İstanbul'dan gönderilecek Suriyeli sayısı 100 bin

188
Neymar reklam panosuna kafasını çarptı

Neymar reklam panosuna kafasını çarptı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir