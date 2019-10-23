Meksika'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu kartellerinin sebep olduğu şiddet olaylarıyla uzun yılllardır mücadele edilen Meksika'da, başkent Meksiko'nun bir gece kondu mahallesinde, yüzlerce polis ve askerlerin katıldığı baskınlarda yaklaşık 2,5 ton uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.

En son geçtiğimiz günlerde meksika polisinin, tutuklu uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlunu tutuklaması sonucu, Culiacan kenti kartel üyelerinin şehre inmesiyle şiddet olaylarına sahne olmuştu.

2.5 TON UYUŞTURUCU MADDE

Emniyet yetkilileri, vatandaşların ihbarı üzerine 600'den fazla polis ve 147 piyadenin, Morelos Mahallesi'ndeki üç binaya baskın düzenlediğini belirtti. Baskın sırasında, yaklaşık 2,5 ton marihuananın yanı sıra yaklaşık 20 silah, 5 el bombası, bir el bombası atıcısı gibi mühimmatlar, 2 metamfetamin laboratuvarı ve 2 tünel bulunduğunu bildirildi.

31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskında 26 erkek ve 5 kadının gözaltına alındı.Yerel basında, operasyonda gözaltına alınan 31 kişinin, "Tepito Birliği" isimli uyuşturucu kartelinin üyesi olduğunun ileri sürüldüğü aktarıldı.

300 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği ve yaklaşık 40 bin kişinin kaybolduğu ifade ediliyor.