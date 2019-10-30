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Meksika'da havalimanlarından Uber nöbeti

Meksika'da Ulusal Güvenlik Muhafızları Uber bünyesindeki araçların kullanımını engellemek amacıyla havaalanlarında nöbet tutacak.

AA | 30.10.2019 - 23:51..
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Meksika'da havalimanlarından Uber nöbeti

ABD'li basın kuruluşu Bloomberg'in haberine göre, ülkedeki Ulusal Güvenlik Muhafızları, Uber bünyesindeki araçların kullanılmasını engellemek amacıyla havaalanlarında nöbet tutmakla görevlendirildi.

Meksika'da binlerce taksici Uber'i protesto etti

Meksika'da havalimanlarından Uber nöbeti

56 HAVALİMANINDA UBER DENETİMİ

İçişleri Bakanlığı, taksi dernekleriyle yapılan görüşmenin ardından yasal izni olmayan ticari taksilerin çalışmasını engellemek amacıyla ülkenin 56 havaalanında güvenlik güçlerince denetim yapılacağını duyurdu.

Meksika'da havalimanlarından Uber nöbeti

'UBER NÖBETİ'NE TEPKİLER

Bu arada, ülkede şiddet eylemlerinin arttığı bir dönemde Ulusal Güvenlik Muhafızlarının böyle bir görev icra edecek olmasının sosyal medyada tepki topladığı kaydedildi.

Meksika'da havalimanlarından Uber nöbeti

BİNLERCE TAKSİCİ, UBER'İ PROTESTO ETMİŞTİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Ricardo Peralta, hangi araçların ticari olarak faaliyet gösterebileceğinin yasalarla sabit olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili olağan dışı bir işlemin yapılmadığını belirtti.

Meksika'da havalimanlarından Uber nöbeti

Meksika'nın başkenti Meksiko'da Uber ve internetten ulaşım hizmeti veren benzer şirketleri protesto eden binlerce taksici trafiği kilitlemişti.

Meksika'da havalimanlarından Uber nöbeti

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