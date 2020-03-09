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Meksika’da Kadınlar Günü'nde molotofkokteyli atıldı

Meksika’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte siyah giyimli ve güneş gözlüklü bir kadın molotofkokteyli attı. Yerel medya, 4 gazetecinin yaralandığını bildirdi.

DHA | 09.03.2020 - 10:50..
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Meksika’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 80 bin kadın katıldı.

MOLOTOFU BİR KADIN ATTI

Ülke ile aynı adı taşıyan başkent Meksika’da, Ulusal Saray’ın önünde toplanan kalabalığın arasındaki siyah giyimli ve güneş gözlüğü takan bir kadının molotofkokteyli attığı bildirildi.

Meksika’da Kadınlar Günü'nde molotofkokteyli atıldı

KADINLARDAN BİRİ YANDI, 4 GAZETECİ YARALANDI

Polisin Ulusal Saray önünde güvenlik önlemleri aldığı sırada atılan molotofkokteyli sonucunda bir kadının yanmaya başladığı; diğer kadınlar tarafından söndürüldüğü görüldü.

Meksika’da Kadınlar Günü'nde molotofkokteyli atıldı

Olayda, 4 gazetecinin yaralandığı bildirildi.

Meksika’da Kadınlar Günü'nde molotofkokteyli atıldı

Meksika’da Kadınlar Günü'nde molotofkokteyli atıldı

Meksika’da Kadınlar Günü'nde molotofkokteyli atıldı

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