Meksika'da koronavirüs hastasının talihsiz anı

Meksika'da talihsiz bir an kayıtlara geçti.
Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu (IMSS)'na bağlı sağlık görevlileri, hastaneye getirdikleri koronavirüs hastasını ambulanstan indirmeyi başaramadı.
KORONALI HASTAYI DÜŞÜRDÜLER
Hasta, ambulanstan indirildiği sırada yere düşürüldü. Ekipler, hastayı yeniden sedyeye koydu.
Hastanın daha sonra binaya alındığı belirtilirken o anlar, amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Meksika'da koronalı hasta yere düşürüldü VİDEO
MEKSİKA'DA KORONAVİRÜS TABLOSU
11 bin 633 koronavirüs vakasının görüldüğü Meksika'da 1069 kişi hayatını kaybetti.