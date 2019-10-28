Meksika'da Ölüler Günü festivali düzenlendi

19. yüzyılın sonunda doğan Meksikalı sanatçı Jose Guadalupe Posada'nın çizimlerinden yola çıkılarak düzenlenen 'Ölüler Günü' festivalinin dördüncüsü Meksika'nın başkenti Mexico City'de gerçekleştirildi.

BAŞLANGICI AZTEKLERE DAYANIYOR

İspanyollar ve Latin Amerikalıların kutladığı, amacı ölüleri anmak olan bir festival. Başlangıcının Azteklere dayandığı bilinmektedir. 'Ölüler Günü', 'Cadılar Bayramı''ndan farklı olarak korkutma amaçlı değildir.

FESTİVALİN AMACI ÖLÜLERİ ANMAK

Burada bulunan iskeletler ölenleri simgeler. İnanışlarına göre gerçek ölüm, ölenler unutulduğunda olur, festivalin amacı ölenlerin unutulmamasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda ölmüş olanları simgeleyen şekerden kafatası biblolar, ölenlerin sevdiği kokuların, süslemelerin bulunduğu sunaklar yapılmaktadır.