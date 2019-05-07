Meksika’da özel uçak düştü: 11 ölü

ABD’nin Las Vegas kentinden Meksika’nın Monterrey kentine giden Bombardier Challenger 600 tipi özel uçak, Meksika’nın Coahuila eyaletinde düştü.

KAZADA 2 KİŞİ KURTULDU

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 13 kişinin bulunduğu uçaktan 2 kişinin kurtulduğu bildirildi. Coahuila eyaletinin valisi Miguelngel Riquelme, Monclova bölgesinde kayıp olduğu bildirilen özel uçağın enkazının bulunduğunu doğruladı.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Riquelme, uçakta bulunan 11 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de ağır yaralı olduğunu açıkladı. Dün öğleden sonra, Monterrey'deki Mariano Escobedo Uluslararası Havaalanı'na inmesi beklenen özel uçağın kayıp olduğu bildirilmişti. Uçağın, şiddetli türbülans nedeniyle düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.