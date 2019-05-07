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Meksika’da özel uçak düştü: 11 ölü

Meksika’da 13 kişinin bulunduğu özel bir uçağın düştüğü, uçaktaki 11 kişinin öldüğü bildirildi.

AA | 07.05.2019 - 03:04..
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ABD’nin Las Vegas kentinden Meksika’nın Monterrey kentine giden Bombardier Challenger 600 tipi özel uçak, Meksika’nın Coahuila eyaletinde düştü.

KAZADA 2 KİŞİ KURTULDU

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 13 kişinin bulunduğu uçaktan 2 kişinin kurtulduğu bildirildi. Coahuila eyaletinin valisi Miguelngel Riquelme, Monclova bölgesinde kayıp olduğu bildirilen özel uçağın enkazının bulunduğunu doğruladı.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Riquelme, uçakta bulunan 11 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de ağır yaralı olduğunu açıkladı. Dün öğleden sonra, Monterrey'deki Mariano Escobedo Uluslararası Havaalanı'na inmesi beklenen özel uçağın kayıp olduğu bildirilmişti. Uçağın, şiddetli türbülans nedeniyle düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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