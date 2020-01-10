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Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nda patlama yaşandı

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonucunda ortaya çıkan küller 3 kilometre yüksekliğe çıktı.

AA | 10.01.2020 - 07:10..
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Meksika'nın başkenti Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Popocatepetl Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Meksika Sivil Savunma Birimi, yanardağın kül ve lav püskürttüğünü duyurdu.

Yanardağdaki patlama sırasında küllerin 3 kilometre yüksekliğe çıktığı belirtilen açıklamada, küllerin yanardağ yakınındaki yerleşim yerlerine ulaştığı kaydedildi.

Yer bilimciler, başkent Meksiko'da Eylül 2017'de gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yanardağdaki volkanik etkinliğin arttığını ifade ediyor.

Adı Aztek dilinde "duman püskürten dağ" anlamına gelen Popocatepetl Yanardağı, 1994'ten bu yana aktif bulunuyor.

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nda patlama yaşandı

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