Meksika’da siyah poşetler içinde 19 ceset bulundu

Kalın: Charlie Hebdo için yürüyenler Yeni Zelanda için de yürüyecek mi?

1 Monte edilen platinin vidaları unutulunca sakat kaldı Denizli'de bel fıtığı ameliyatı için yürüyerek gittiği hastaneden bastonla çıktığını ve omuriliğine monte edilen platine 2 vidanın takılmasının unutulduğunu iddia eden kadın, doktordan şikayetçi oldu.

2 ABD'nin F-35 programında 2,1 milyar dolarlık kayıt dışı Pentagon Teftiş Kurulunun raporu, uçak parçaları için harcandığı ifade edilen 2,1 milyar dolarlık fonun ne zaman ve hangi parçalar nedeniyle harcandığının bilinmediğini ortaya çıkardı.

3 Sivas’ta Pi günü kutlaması Her yıl 14 Mart'ta matematik tutkunları tarafından farklı etkinlikler düzenlenerek kutlanan Pi Günü, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları tarafından da kutlandı.

4 FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyon ByLock kullandığı belirlenen firari zanlı, örgütün gaybubet evine düzenlenen operasyonla yakalandı

5 Tekme tokat dövüp dereye attılar İstanbul Zeytinburnu'nda kimliği belirsiz kişilerce darp edilerek dereye atılan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

6 Süleyman Soylu: Yeni Zelanda saldırısı mesajlarla dolu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının basit bir terör eylemi olmadığınına vurgu yaptı.