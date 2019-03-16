Meksika’da siyah poşetler içinde 19 ceset bulundu

Siyah torbaların içindeki cesetlerin bir kısmı kanalizasyona diğerleri ise tarlalara atılmış şekilde bulundu. Jalisco Eyalet Başsavcısı, Ixtlahuacn kentinde bulunan Los Membrillos alanında bir kanalizasyon kanalı ve tarlalık alanından en az 19 plastik torbalanmış ceset bulundu bilgisini doğruladı.
BİN GÜNDE 27 KİMLİĞİ BELİRSİZ CESET
Verilen ilk raporlarda bölgede 4 torbalanmış ceset bulunduğu iddia edilse de, aramaların genişletilmesinden sonra bölgede bulunan ceset sayısının 19’a yükseldiği bildirildi. Jalisco’da ortaya çıkarılan bu cesetlerle birlikte Meksika’da son 24 saatte bulunan kimliği belirsiz ceset sayısı 27’ye ulaştı.
KARTEL ÇATIŞMASI
Polis, etki alanını genişletmek isteyen Jalisco Nueva Generacion Kartelinin olayla olan bağlantısı üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.