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Meksika'da tecavüzcü adama pitbullu infaz

5 kişilik çetenin eline düşen ve işkence edilen tecavüzcünün, akıbeti bilinmiyor.

Detay Haber | 09.09.2019 - 15:37..
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2019 yılının sadece ilk 6 ayında, Meksika'da 17 bin cinayet işlendi.

O cinayetlerden birini diğerlerinden ayıran ise korkunç infaz olması. Başkent Mexico City'de çete üyesi beş kişi, bir kadına tecavüzle suçlanan adama pitbull cinsi köpekle saldırdı.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİNİ KAYDETTİ

Türkiye'de yasaklı olan saldırgan köpek, adamı resmen iğdiş etti. Bu vahşete imza atan çete üyeleri, adama yönelik işkence görüntülerini de kaydetti.

Meksika'da tecavüzcü adama pitbullu infaz

YALVARSA DA BIRAKMADILAR

Kayıtta beş kişi tarafından etrafı sarılan adam, kelepçelenerek çırılçıplak yere yatırılmış halde ekrana yansıyor. Bu sırada da pitbull, adamın cinsel organına saldırıyor. Kurbanın, “Durun, beni bırakın, lütfen beni bırakın.” diye haykırdığı duyuluyor. Ardından izleyenler arasından bir kişi adamın ağzını kapayarak, yardım çağırmasını engelliyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; dehşet verici işkenceye maruz kalan adamın akıbeti ise bilinmiyor.

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