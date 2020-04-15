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Meksika’daki uyuşturucu kartellerden korona yardımı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla, ekonomisi alarm veren İtalya'da mafyanın halka yardım dağıtmasının ardından benzer bir durum da Meksika'da yaşandı.

DHA |
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Meksika’daki uyuşturucu kartellerden korona yardımı

Meksika'nın en güçlü karteli kabul edilen Jalisco Yeni Nesil, hafta sonunda San Luis Potosi eyaletinde koronavirüs salgınında mücadele konusunda hükümetin yetersiz kaldığını gerekçe göstererek, 8 kasabaya yardım dağıttı.

YASA DIŞI GELİRLE BAĞIŞ

Kartellerin kendi yasa dışı gelirleriyle finanse ettiği yardım paketleri genelde gıda maddeleri ve dezenfeksiyon malzemelerinden oluştu.

Pek çok ülke gibi 126 milyon nüfuslu Meksika'da da halk hükümetin yardımlarda yetersiz kaldığından yakınıyor.

Meksika’daki uyuşturucu kartellerden korona yardımı VİDEO

YARDIM KUTUSUNDAKİ MESAJ

Ülkede en çok can alan kartel olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin üyeleri, bir kamyona kutular ve naylon poşetlerle doldurmalarının ve daha sonra bunları dağıtmalarının videosunu çekerek paylaştı. Yardım kutularında yer alan "Dostlarınızdan Kovid-19'la mücadele desteği" yazılı etiketlerin yapıştırılmış olması ise dikkat çekti.

Meksika’daki uyuşturucu kartellerden korona yardımı

MEKSİKA’DA SON DURUM

Meksika’da 406 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 5 bin 399 kişide de virüsün tespit edildiği açıklandı. Ülkede halk, hükümetin yardımlarda yetersiz kaldığından şikayet ediyor.

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