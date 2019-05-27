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Meksikalı bakan, uçağı bekletince istifa etti

Meksika Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanı Josefa Gonzalez-Blanco, iş seyahatine çıkacağı uçağı yarım saatten fazla bekletmesinin ardından gelen tepkiler üzerine istifa etti.

AA | 27.05.2019 - 06:43..
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İstifa gerekçesini sosyal medya hesabından açıklayan Blanco, "(Uçağın bekletilmesi) Hiçbir gerekçesi yok. Meksika'nın gerçek dönüşümü için eşitlik ve adalet değerleri üzerinde bütünsel mutabakata ihtiyaç var. Hiç kimsenin ayrıcalığı olmamalı. Bir kişinin çıkarı, işlerini yerine getirmek için bile olsa çoğunluğun refahının üzerinde olmamalı." ifadelerini kullandı.

Meksikalı bakan, uçağı bekletince istifa etti

BİR HAFTADA 2 BAKAN İSTİFA ETTİ

Uçağın yarım saatten fazla bekletilmesi, uçak yolcularının ve medyanın tepkisini toplamıştı.

Josefa Gonzalez-Blanco bir hafta içinde istifa eden ikinci bakan oldu. Geçen salı günü Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı German Martinez Cazares, sağlık sistemindeki bütçe kesintileri ve personel giderlerindeki azalma nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Meksikalı bakan, uçağı bekletince istifa etti

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