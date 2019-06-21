Meksikalı havayolu şirketi, göçmenleri 1 dolara taşıyacak

Volaris adlı şirket, sosyal medyadan duyurduğu ‘The Reuniting Families’ (Aileleri Birleştirmek) programı kapsamında ‘göçmenlerin ülkesine geri dönmelerine yardımcı olmayı’ hedeflediğini duyurdu.

KAÇAK GÖÇMENLERE "1 DOLARIK BİLET"

‘1 dolarlık bilet’ teklifi ‘yasadışı göçmen statüsünde’ olan Orta Amerikalıları kapsayacak ve 30 Haziran’a kadar geçerli olacak. Uçuşlar da ABD sınırında bulunan Tijuana ve Ciudad Juarez ile Guadalajara ve Mexico City havaalanlarından yapılacak.

Vergiler hariç sadece 1 dolara bilet alan yolculardan ‘bir sonraki en uygun koltuğu’ kabul etmeleri istenecek.

Yetişkinlerden kimlik, çocuklardan ise pasaport ya da doğum sertifikası talep edilecek.