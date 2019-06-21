taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
261.687

Meksikalı havayolu şirketi, göçmenleri 1 dolara taşıyacak

Orta Amerika'dan gelen göç dalgasıyla mücadele eden ülkede bir hava yolu şirketi, Kosta Rika, El Salvador ve Guatemala'dan gelen göçmenleri ülkelerine 1 dolara taşıyacağını duyurdu.

AA | 21.06.2019 - 23:48..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Volaris adlı şirket, sosyal medyadan duyurduğu  ‘The Reuniting Families’ (Aileleri Birleştirmek) programı kapsamında ‘göçmenlerin ülkesine geri dönmelerine yardımcı olmayı’ hedeflediğini duyurdu.

KAÇAK GÖÇMENLERE "1 DOLARIK BİLET"

‘1 dolarlık bilet’ teklifi ‘yasadışı göçmen statüsünde’ olan Orta Amerikalıları kapsayacak ve 30 Haziran’a kadar geçerli olacak. Uçuşlar da ABD sınırında bulunan Tijuana ve Ciudad Juarez ile Guadalajara ve Mexico City havaalanlarından yapılacak.

Vergiler hariç sadece 1 dolara bilet alan yolculardan ‘bir sonraki en uygun koltuğu’ kabul etmeleri istenecek.

Yetişkinlerden kimlik, çocuklardan ise pasaport ya da doğum sertifikası talep edilecek.

Meksikalı havayolu şirketi, göçmenleri 1 dolara taşıyacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir