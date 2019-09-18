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Meksikalı seksi mafya lideri hayatını kaybetti

Suç dünyasının Kim Kardashian'ı olarak anılan Claudia Ochoa Felix, sevgilisinin evinde ölü bulundu.

Haber Merkezi | 18.09.2019 - 14:02..
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El Chapo lakabıyla bilinen Meksikalı uyuşturucu karteli lideri Joaquín Guzmán’ın en önemli suikastçılarından Claudia Ochoa Felix, Culiacán kentinde hayatını kaybetti.

SEVGİLİSİNİN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Yerel basında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki Felix, bir gece kulübünde eğlendikten sonra kimliği açıklanmayan bir adamla eve döndü. Sabah uyandığında Felix’in nefes almadığını gören adam, sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin de geldiği olay yerinde Felix’in, ilk belirlemelere göre solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Felix’in sevgilisi olduğunu söyleyen adam da gözaltına alındı.

Meksikalı seksi mafya lideri hayatını kaybetti

Meksikalı seksi mafya lideri hayatını kaybetti

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