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Melania Trump Beyaz Saray danışmanını kovdurdu

First Lady'nin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Mira Ricardel'i görevden aldırdığı ileri sürüldü.

AA | 14.11.2018 - 10:04..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Sözcüsü Stephanie Grisham, Ricardel'in görevinden alındığına dair haberler üzerine yaptığı açıklamada, "First Lady makamının görüşü, onun (Mira Ricardel) bu Beyaz Saray'da hizmet etme onuruna artık layık olmadığıdır." dedi.

Melania Trump'ın Ricardel'in kovulması için Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a telkinde bulunduğu iddia edildi.

Ricardel'in görevden alınıp alınmadığına dair Beyaz Saray'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Melania Trump Beyaz Saray danışmanını kovdurdu

AFRİKA TURUNDA TARTIŞMA ÇIKTI İDDİASI

Wall Street Journal, salı günü yayımladığı haberde First Lady'nin geçen ay yaptığı Afrika turu sırasında Trump'ın kadrosu ile Ricardel arasında çatışma yaşandığı iddialarına yer vermişti. Gazete, bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberinde, geziye katılmak isteyen Ricardel ve yardımcılarına Melania Trump'ın uçağında yer bulunamaması üzerine, Ulusal Güvenlik Konseyinin kaynaklarının gezide kullanılmasını engellemeye çalıştığı öne sürmüştü.

MATTİS İLE ÇATIŞMA İÇİNDEYDİ

Ricardel'in daha önce de Pentagon'daki bazı siyasi atamalar nedeniyle Savunma Bakanı Jim Mattis ile görüş ayrılıkları yaşadığı ileri sürülmüştü. Ricardel'in, bir süre önce dolaşan, Mattis'in Trump ile arasının bozulduğu ve görevden alınabileceğine dair dedikoduların arkasındaki isim olduğu iddia edilmişti.

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