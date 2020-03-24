Melania Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testine girmesinin ardından, bir test de eşi Melani Trump yaptırdı.
ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Melania Trump'ın iyi olduğunu söyledi.
MELANIA TRUMP'IN KORONA TESTİ NEGATİF
CNN International'a konuşan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham, "Bayan Trump, Başkan'ın test edildiği gece, test tabi tutuldu. Sonuç negatifti." dedi.
YARDIMCISI VE KIZI DA TEST YAPTIRDI
Trump, 13 Mart'ta teste girdi. Öte yandan, ABD Başkanı'nın kızı Ivanka Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de virüs testi yaptırdı. Sonuçlar negatif çıktı.
ABD'DE SON DURUM
ABD'de şimdiye kadar 46 binden fazla koronavirüs vakası görülürken, 589 kişi hayatını kaybetti.