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1 Melania Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu belli oldu.

2 Çin'de bu kez hantavirüs can aldı Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüsün ardından şimdi de hantavirüs nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

3 Koronavirüsün laboratuvarda üretildiği iddia edildi Koronavirüsün 2003 yılında laboratuvarda üretildiği ve aşısının da aslında çoktan yapıldığı söyleniyor.

4 Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı Kent merkezinde vatandaşlar, yürüyüş ve spor yapmanın dışında sokağa çıkmadı. Az sayıda turist ise denize girip, sahilde güneşlendi.

5 AirDrop nedir AirDrop, Apple'ın iOS 7 ile tanıttığı bir dosya paylaşım sistemidir.

6 Fahriye Evcen: Biraz yavaşlayalım Oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından koronavirüs paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.