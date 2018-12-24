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Melen Çayı'na karışan flor temizleniyor

Melen Çayı'na flor sızıntısının, eski bir hastanenin, kazan dairesindeki depo kapaklarının çalınmasından kaynaklandığı belirlendi. Bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

AA | 24.12.2018 - 09:01..
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Düzce'de Melen Çayı'ndaki flor sızıntısının, eski bir hastanenin, kazan dairesindeki depo kapaklarının çalınmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Melen Çayı'na karışan flor temizleniyor

Alınan bilgiye göre, Küçük Melen Çayı'nın Bahçeköy mevkisinde sızıntı gören vatandaşlar, belediyeye ihbarda bulundu.

Melen Çayı'na karışan flor temizleniyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, sızıntının nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu sızıntının, atıl durumdaki hastanenin, kazan dairesindeki depo kapaklarının çalınması nedeniyle meydana geldiği belirlendi.

Melen Çayı'na karışan flor temizleniyor

Sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldı.

TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLADI

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü sorumlusu Asım Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece kendilerine gelen ihbar üzerine çalışma başlattıklarını söyledi.

Melen Çayı'na karışan flor temizleniyor

Koçak, ekiplerin sızıntının nereden geldiğini bulmaya çalıştığını anlatarak, "Kanalizasyona flor ve mazot karıştığı ihbarı üzerine saat 02.00'dan sonra sonra tüm bacalarımızı tek tek açarak çalışma yaptık. Sıkıntının bu noktadan geldiğini, hastanenin kazan dairesinden kaynaklandığını belirledik. Vanaların döküm olması dolayısıyla hırsızların vanaları söküp sattıklarını ve florun tamamen kanalizasyona verildiği tespit edildi. Şu an florun tamamen temizlenmesi için çalışma başlattık." diye konuştu.

Melen Çayı'na karışan flor temizleniyor

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