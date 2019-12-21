taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

Melezleme yöntemiyle doğan uzun saçlı keçiler

Sivas’ta uzun ve taralı saçları ile dikkat çeken keçiler, kendilerini görenlere kuaför salonundan çıkmış gibi bir izlenim veriyor.

İHA | 21.12.2019 - 11:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sivas’ta yaşayan Serkan Çakar tarafından yetiştirilen keçiler, saç şekilleri ile dikkat çekiyor.

İLK KEZ KARŞILAŞIYOR

Sanen ve Halen cinsi keçilerin melezlenmesi ile doğan uzun saçlı keçiler, diğer keçilerin iki katı bedelle alıcı buluyor. Görünümleriyle yüzlerde tebessüm oluşturan keçilerin sahibi Çakar, 4 buçuk yıldır hayvancılık yaptığını belirterek, kendisi de ilk kez uzun saçlı keçilerle karşılaştığını söyledi.

Melezleme yöntemiyle doğan uzun saçlı keçiler

"FİYATLARI DİĞERLERİNE GÖRE YÜKSEK"

Serkan Çakar, “Şu an da 42 tane keçimiz var. Bazıları proje keçisi olduğundan dolayı saçları uzun. Biz onları melezleme yoluyla ürettik. Cins keçilerdir. Süt verimleri de çok yüksek. Gören insanların çok ilgisini çekiyor. Saçları uzun olduğu için değişik geliyor. Sevmeye, fotoğraf çekilmeye gelenler oluyor. Fiyatları diğerlerine göre daha yüksek." dedi.

Melezleme yöntemiyle doğan uzun saçlı keçiler İZLE

"ÇOK KOMİK BULUYORLAR"

Sosyal medyada fazlasıyla ilgi gördüklerini söyleyen Çakar, "Devamlı karşılaştığımız bir durum değildi. 4 buçuk yıldır bu işi yapıyoruz. İlk defa böyle saçları uzun olan keçi çıktı. Sosyal medyada keçilerin fotoğraflarını durum olarak paylaştık. Keçileri insanlar gördü çok yorum aldı herkes gelip fotoğraf çekilmek istediler. Çok komik buluyorlar.” dedi.

Melezleme yöntemiyle doğan uzun saçlı keçiler

Melezleme yöntemiyle doğan uzun saçlı keçiler

Melezleme yöntemiyle doğan uzun saçlı keçiler

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

300
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

368
2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

84
Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

115
Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

56
Bursa'da Gölbaşı kurudu

Bursa'da Gölbaşı kurudu

88
Sur ilçe belediyesine Kaymakam Abdullah Çiftçi atandı

Sur ilçe belediyesine Kaymakam Abdullah Çiftçi atandı

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir