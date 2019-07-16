Melih Cevdet Anday’ın Türkçeye kazandırdığı roman: Buz Sarayı

Buz Sarayı, ödüllere doyamamış bir roman! Okuyanlarınız, ödüllere hak verecektir. İngiliz yayıncı Peter Owen, “Bugüne kadar yayımladığım en iyi roman” diye tanımlar. Günümüze kadar bir modern klasiğe dönüşen roman, birçok edebiyatçıyı da kendine hayran bırakmıştır. Yeni basımında, Doris Lessing ve Max Porter’in, Buz Sarayı hakkındaki yorumları şöyle:

“Ne kadar yalın bir roman bu! Ne kadar incelikli, ne kadar güçlü… O kadar farklı, öyle biricik ki. Unutulmaz. Sıradışı…”

(Doris Lessing)

“Buz Sarayı’nın dünyanın en ünlü romanı olmaması beni çok şaşırtıyor.”

(Max Porter)

Gelelim yazarına… Norveç Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Tarjei Vesaas da, defalarca Nobel’e aday gösterilir ve 1963’te, İskandinav Edebiyat Ödülü’ne layık görülür.

Ve romanı, Türkçeye usta şair Melih Cevdet Anday kazandırır. Anday da, 1973’te, TDK Çeviri Ödülü’nü kazanır…

(Tarjei Vesaas)

BUZ SARAYI

Buz Sarayı, iki küçük kızın, annesini kaybetmiş 11 yaşındaki Unn ile Siss’in sıra dışı dostluğunu anlatıyor. Bir yandan da çocukluğun kimselere söyleyemediği o gizli kederi incelikle işliyor…

Küçük kızların upuzun bir kışın ortasında başlayan dostluğu, uçsuz bucaksız bir yalnızlığın da başlangıcı oluyor. Çünkü Unn, dostlukları ile ilgili bir sebepten dolayı okuldan kaçıyor ve onlar için anlamlı bir yer olan, Norveç fiyortlarından birinde donmuş bir çağlayanda, Buz Sarayı’nda kayboluyor. Nihayetinde bu buzdan labirent, herkesin biraz kalbini kırıyor…

Buz Sarayı; soğuk, uzak bir diyarın dostlukla alevlenen sessiz şiirini dillendiriyor.

(Melih Cevdet Anday)

KİTAPTAN ALINTILAR

- İki dalga geçti içinden: İlki insanı hareketsiz bırakan bir soğuk dalga, ikincisi canlılık veren bir sıcaklık... Tıpkı başımızdan geçen ender olaylarda olduğu gibi!

*

- Bir söz verdiğini söylemiştin. Ama söz verdiğin kimse ortadan çekilmişse, bu sözü tutmanın hiçbir yararı yoktur. Kendini onun anısına bağlayamazsın. Senin için gerekli olanlardan koparamazsın kendini. Sade­ce kendine ve başkalarına dert olursun. Ve daha da ötesi, kimse bunun için sana teşekkür etmez.

*

- Ama artık hiçbir yararı yokken kendini yıpratacak kadar büyük söz vermemelisin.

*

- Başını gerçeğe çarptıkça kalbi paramparça

(Tarjei Vesaas)

- Şimdi artık silinmiştir görüntü. Görüntüler çabuk silinir.

*

- Korkmak, budalalık olur benim için: Yolun iki yanında kimseler yok. Ilık rüzgâr, buzları çözdüğü zaman, Unn mutlaka gelecek.

*

- “Unn’u her zaman düşünecek tek insan sensin.” Sanki büyük bir armağan verilmişti Siss’e.

*

- İnsan ayak sesini duyamazsa çıldırabilirdi.

Buz Sarayı

Tarjei Vesaas

Çev.: Melih Cevdet Anday

Timaş Yay.

S.: 184

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap