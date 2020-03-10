Melih Gökçek ve Bülent Arınç selamlaşmadı

Ankara’da Şevket Kazan’ın cenaze törenine birçok siyasi isim katıldı.

Bu isimler arasında Bülent Arınç ile Melih Gökçek de yer aldı.

Geçtiğimiz yıllarda birbirlerini ağır ifadelerle suçlayan ikili, cenazede selamlaşmadı.

Bülent Arınç, Melih Gökçek’in önünden geçti. Gökçek, Arınç’ın arkasından sinirli bir şekilde uzun uzun baktı. Melih Gökçek’in yanında duran Tevfik Göksu, o ana şahit oldu ve Gökçek’e bir şeyler söyleyip güldü.

Bülent Arınç ve Melih Gökçek, Şevket Kazan'ın cenaze namazında karşılaştı VİDEO