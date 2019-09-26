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Melike İpek Yalova'dan hamilelik açıklaması

Hamile olduğu iddia edilen Yalova, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 26.09.2019 - 07:34..
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Melike İpek Yalova'dan hamilelik açıklaması

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Melike İpek Yalova, geçen günlerde yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu. Sürpriz evlilik dedikoduları da beraberinde getirdi.

Instagram'dan düğün fotoğraflarını paylaşıp açıklama yapan İpek Yalova hamilelik iddialarına da cevap verdi: İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı; "Selam herkese. Ben biraz geç kaldım fotoğraflar için çünkü hala hem anı yaşayıp hem sosyal medya kullanmayı öğrenemedim maalesef. Hepinize güzel dilekleriniz için çok içten teşekkürler ederim ve o gün bizle olan herkese çok teşekkür ediyorum.

Melike İpek Yalova'dan hamilelik açıklaması

"BU BENİM ATA SPORUM'

Beni biraz tombiş bulanlar olmuş, şöyle cevap vereyim hayatımda en düşük kilom 41’di, o zaman bile kavun yutmuş gibi göbeğim vardı. ‘Peki nasıl bazen var göbeğin, bazen yok?’ derseniz, göbeğimi içime çekmek benim ata sporum. Son olarak gelinliğin tam halini merak etmişsiniz onu da en sona ekledim. Hepinizi çok seviyorum ve şimdi çalışmaya dönüyorum. İyi geceler, öpücükler…"

Melike İpek Yalova'dan hamilelik açıklaması

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