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Melikler Yaylası'nda yarım asırlık gelenek

Melikler Yaylası'nda konargöçer kültürünü devam ettiren Ramazan Altunbaş ve ailesi, büyük ve küçükbaş hayvancılık için yarım asırdır Aksu ilçesinden bölgeye göç ediyor.

AA | 26.06.2019 - 02:33..
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Isparta'nın Yenişarbademli ilçesine bağlı bin 740 rakımlı Melikler Yaylası, eşsiz doğası ve zengin bitki örtüsü ile yılın önemli bir bölümünde hayvancılıkla uğraşan ailelere ev sahipliği yapıyor.

Melikler Yaylası'nda yarım asırlık gelenek

Nisan ayından itibaren, Aksu ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nden, daha serin olan yaylaya göç etmeye başlayan bazı köylüler, kasım ayına kadar bölgede kalıyor.
Sit alanı olduğu için yapılaşmanın bulunmadığı alanlarda yaklaşık 8 ay çadırlarda kalan aileler, hayvanlarını otlatıp, süt, peynir ve tereyağı yapıyor.

Ailesiyle yaylaya göçen 65 yaşındaki Ramazan Altunbaş, hayvanları otlatırken, eşi Ayşe Altunbaş ise koyunları sağıyor, peynir yapıyor, yayladaki ekmek ihtiyacı için yanlarında getirdikleri unla yufka hazırlıyor.

Melikler Yaylası'nda yarım asırlık gelenek

"KASIM AYINA KADAR YAYLADA KALIYORUZ"

Ramazan Altunbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1969 yılından beri hayvanları için bölgeye göç ettiklerini söyledi.
Yaz aylarında yaylanın serin havasında hayvancılık yaptıklarını belirten Altunbaş, "Isparta'nın Yaka Mahallesindeniz. İki kardeş, her nisan ayında buraya geliyor, kasım ayına kadar yaylada kalıyoruz. Burada yaşam zor, yabani hayvan tehlikesi var. Ayı var, kurt var ama çoban köpeklerimiz sayesinde hem biz hem de hayvanlarımız herhangi bir zarar görmüyoruz." diye konuştu.

Mustafa Altunbaş da ilçede çalıştığını, fırsat buldukça hem tatil hem de babası ve amcasına yardım için 3-4 günlüğüne yaylaya gelerek hayvan otlattığını anlattı.

Yarım asırdır aynı yaylaya göçüyorlar VİDEO


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