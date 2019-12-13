Melis Birkan genç oyuncuya aşık oldu

Üç yıl birlikte olduğu Alican Yücesoy’dan ayrılan 38 yaşındaki oyuncu Melis Birkan, yeni bir aşka yelken açtı.

8 YAŞ KÜÇÜK

Yücesoy’la evliliğin eşiğinden dönen oyuncunun, arkadaş ortamında tanıştığı 30 yaşındaki Aras Aydın’la bir süre sonra ilişki yaşamaya başladığı öğrenildi.

Dostlarının tavsiyesiyle Instagram’dan birbirini takip eden çiçeği burnunda sevgililerin, görüntülenmemek için Anadolu Yakası’nda buluştuğu konuşuluyor.

İlişkilerini gizlemek isteyen çift, arkadaşlarına girdikleri ortamda fotoğraf paylaşmamalarını rica ediyor.