Melis Sütşurup, Emina'nın yat tasarımını beğenmedi

Mustafa Sandal geçtiğimiz yıl 10 yıllık evliliklerini bitirmişti. Sandal, boşanma sonrası Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Emina Jahovic ve Melis Sütşurup'un İstinye'de bir mekanda karşılaştığı ve Jahovic'in Sütşurup'a omuz attığı iddia edilmişti.

EMİNA'NIN DEKORE ETTİĞİ YATI BEĞENMEDİ

Mustafa Sandal 2015'te eski eşi Emina Jahovic’in isteği üzerine 5 milyon TL’ye, 65 metrelik yat almıştı. Yatın dekorasyonunu Emina Jahovic yapmış, 500 bin TL harcamıştı. Mayıs ayında sevgilisi Mustafa Sandal ile mavi tura çıkacak olan Sütşurup, Jahovic'in yaptırdığı tasarımı beğenmedi.

100 BİN LİRAYA MÂL OLDU

Melis Sütşurup seyahat öncesi yatın iki kamarası ve mutfağını değiştirmek istedi. Bu da Mustafa Sandal'a yaklaşık 100 bin TL'ye mâl oldu.

Emina Jahovic boşandıktan sonra moral depolamak için bu yatta tatil yapmıştı.