Melis Sütşurup Mustafa Sandal'ı takipten çıkardı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, geçen ay Cannes'da sevgilisi Melis Sütşurup'u esmer bir güzelle aldattığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

FRANSA DÖNÜŞÜ SEVGİLİSİNİN GÖNLÜNÜ ALMIŞTI

Fransa'dan döner dönmez aşkının gönlünü alan 49 yaşındaki popçu, 9 Haziran'da New York'ta verdiği konsere sosyetik güzeli de götürmüştü.

MELİS MUSTAFA'YI BIRAKIP DÖNDÜ

Ancak ikilinin ABD tatilinde ne olduysa Sütşurup, apar topar İstanbul'a döndü. Yakın çevresine Sandal'la ABD'de kavga ettiğini söyleyen Sütşurup, önceki gün yaptığı paylaşımına "Ne olursa olsun, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın" notu düşüp Musti'ye gönderme yaptı.

MUSTİ PARİS'E GİTTİ

Fakat sosyetik güzel, Musti'nin gönlünü almak yerine hiçbir şeyi takmadığını ve Paris'e geçtiğini öğrenince kriz geçirdi. Popçuya restini çeken 30 yaşındaki Sütşurup, Musti'yi takipten çıkarıp aşka nokta koydu.