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Melis Sütşurup: Mustafa'da midemi bulandıran şeyler vardı

Mustafa Sandal'ın eski sevgilisi Melis Sütşurup ayrılıkla ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 09.07.2019 - 10:57..
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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda bitirdi.

Sandal, verdiği röportajda 'Melis ile keyifli vakit geçirdik' dedi. Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütşurup sessizliğini bozdu.

Melis Sütşurup: Mustafa'da midemi bulandıran şeyler vardı

"HAKKINDA BİR ŞEY ÖĞRENDİM"

İşte Sütşurup'un açıklamaları: "Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim.

"ÇOK ÇİRKİN ŞEYLER"

Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunlar aldatma ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler, detayına girmem bana yakışmaz.

"MUSTAFA'NIN SÖYLEDİĞİ ÇOK AYIP"

Ama Mustafa’nın bugünkü röportajında “Melis ile vakit geçirdik” cümlesini çok saygısızca buldum. Yazık! Bu vakti ne için harcadığını gerçekten merak ediyorum."

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