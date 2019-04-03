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Melisa Aslı Pamuk, 10 yıllık ilişkisini bitirdi

Çarpışma dizisiyle birlikte adını duyuran ve güzelliği ile dikkat çeken oyuncu Melisa Aslı Pamuk, 10 yıllık ilişkisini noktaladı. Melisa Pamuk, ayrılık acısından spor yaparak kurtulmaya çalışıyor.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 13:10..
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2009 yılında Best Model of Turkey'de 'Gelecek Vaat Eden Model' unvanını alan ve şimdilerde Çarpışma dizisiyle birlikte adını duyuran Melisa Aslı Pamuk, dizisinin başlamasının ardından 10 yıllık ilişkisini de sona erdirdi.

Sevgilisinden ayrılan ve birlikte olduğu tüm fotoğraf karelerini sosyal medyadan kaldıran Pamuk, ayrılık acısından ise spor yaparak kurtuluyor.

Melisa Aslı Pamuk, 10 yıllık ilişkisini bitirdi

AMUDA KALKTI

Her ayrılan kadın gibi kendisini spora veren Melisa Aslı Pamuk'un amuda kalktığı fotoğraf ise olay oldu.

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk İnstagram'ı sallıyor FOTO GALERİ

Spor eğitmeni ile birlikte amuda kalkan Pamuk, düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

Melisa Aslı Pamuk, 10 yıllık ilişkisini bitirdi

TESADÜFEN GELDİ, BİRİNCİ OLDU

Tatil için geldiği İstanbul'da tesadüfen Miss Turkey'e başvurması neticesinde 3 Haziran 2011 tarihinde yapılan Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nın birincisi olan, ardından da Türkiye'yi 2011 yılının eylül ayında Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde düzenlenen Miss Universe'te temsil eden Pamuk, şimdilerde hem modellik hem de oyunculuk yapıyor.

Melisa Aslı Pamuk, 10 yıllık ilişkisini bitirdi

AYRILIK SONRASI SPOR SEANSLARI

Öte yandan bu sıralar Türkiye'de moda haline dönüşen ayrılık sonrası spor seanslarına, daha önce Acun Ilıcalı'dan ayrılan Şeyma Subaşı ve Birkan Sokullu'dan ayrılan Berrak Tüzünataç da katılmıştı.

Melisa Aslı Pamuk, 10 yıllık ilişkisini bitirdi

ŞEYMA SUBAŞI VE BERRAK TÜZÜNATAÇ DA AMUDA KALKMIŞTI

Her iki isim de ayrılık sonrası amuda kalkan fotoğraflarını paylaşmış, hayranlarının beğenilerine sunmuştu.

Melisa Aslı Pamuk, 10 yıllık ilişkisini bitirdi

Melisa Aslı Pamuk, 10 yıllık ilişkisini bitirdi

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