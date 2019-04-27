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Melisa Pamuk, Oğuzhan Özyakup iddialarını yalanlamadı

Ekranların yeni gözdesi Melisa Aslı Pamuk, 10 yıllık sevgilisi ile yollarını ayırdıktan sonra Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşamaya başladı.

Haber Merkezi | 27.04.2019 - 12:41..
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Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, işiyle olduğu kadar özel hayatı ile de konuşulmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde 10 yıllık ilişkisini noktalayan Pamuk, yeni bir aşka yelken açtı.

Melisa Aslı Pamuk'un yeni gözdesi ise Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup...

Melisa Pamuk, Oğuzhan Özyakup iddialarını yalanlamadı

ÖZEL HAYATINI KONUŞMADI

Meslektaşı Demet Özdemir'in eski sevgilisi Beşiktaş futbolcusu Oğuzhan Özyakup ile adı anılan güzel oyuncu, iddiaları yalanlamadı.

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk İnstagram'ı sallıyor FOTO GALERİ

Bu yöndeki sorulara gülmekle yetinen Melisa Aslı Pamuk, ısrarlı sorular karşısında, “Ben özel hayat konuşmuyorum.” diyerek kaçamak yanıtlar verdi.

Melisa Pamuk, Oğuzhan Özyakup iddialarını yalanlamadı

TATİL HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Rol aldığı dizinin kendisine çok şey kattığını dile getiren Melisa Aslı Pamuk, tatil hazırlıklarına başladığını da sözlerine ekledi.

Melisa Pamuk, Oğuzhan Özyakup iddialarını yalanlamadı

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