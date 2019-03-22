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Meltem Acet ile Onat Acet boşandı

Spiker Meltem Acet ile 14 yıllık eşi Onat Acet anlaşmalı olarak boşandı.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 15:04..
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Habertürk TV spikeri Meltem Acet ile Onat Acet'in 11 yıllık evliliği önceki gün sona erdi. Onat Acet'in avukatı, İstanbul Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede taraflar arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve bu nedenle boşanmalarına karar verilmesini istedi.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davaya Meltem Acet ile Onat Acet katıldı. Mahkeme anlaşmalı boşanma protokolünü göre tarafların ayrılmalarına karar verdi.

Meltem Acet ile Onat Acet boşandı

VELAYET ANNEYE KALDI

Mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolüne göre çiftin 12 yaşındaki çocukları annesinin yanında kalacak.

6 MİLYON LİRA MANEVİ TAZMİNAT

Onat Acet, Meltem Acet'e 6 milyon lira manevi tazminat ödeyecek. Meltem Acet boşandıktan sonra 'Acet' soyadını kullanmaya devam edecek.

Meltem Acet ile Onat Acet boşandı

Meltem Acet ile Onat Acet boşandı

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