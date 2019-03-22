1 Türk sivil havacılığının ilk merkezi: Atatürk Havalimanı Yeni havalimanının açılmasıyla sadece ticari seferlerin yapılması planlanan Atatürk Havalimanı, bugüne kadar birçok yolcu ve uçuşa ev sahipliği yaptı.

2 Senegalli yolcuya saldıran taksici gözaltına alındı Gözaltına alınmadan önce olayın ortaya çıkmasıyla saldırgan taksici O.K'ye meslektaşları sert tepki gösterdi.

3 Kabzımallara hakkında soruştuma Rekabet Kurulu, 3 ilde toplam 24 adet yaş meyve ve sebze toptancısına soruşturma açıldığını duyurdu.

4 Bedelli askerler yemin etti 2 bin 906 bedelli asker, 18 günlük eğitimlerinin ardından bugün yapılan yemin töreni sonrası terhis oldu.

5 Çocuklar için film seçme rehberi: Çocukla Sinema Film eleştirmeni, gazeteci, yazar ve senarist Burak Göral, 3-12 yaş aralığındaki çocukların duygusal gelişimine uygun filmleri tavsiye eden bir rehber hazırladı…

6 Meltem Acet ile Onat Acet boşandı Spiker Meltem Acet ile 14 yıllık eşi Onat Acet anlaşmalı olarak boşandı.