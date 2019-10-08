Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Amerikalı ile evlendi

Bir zamanların en çok konuşulan oyucularından Meltem Miraloğlu'nun oynadığı rol gerçek oldu.

Ses sanatçısı Onur Akay, Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 10 gün önce gizlice evlendiğini duyurdu.

ZENGİN ABD'Lİ İLE DÜNYAEVİNE GİRDİ

Adının 'Patrickle' olduğu öğrenilen ABD'li adamla gizlice evlenen güzel oyuncunun, bu durumu en sevdiklerinden gizlediğini de belirtildi. Onur Akay, "Meltem Miraloğlu’nun 'Hayat Devam Ediyor' isimli dizide canlandırdığı 15 yaşındaki Hayat’ı hatırlayacaksınız. Hayat, 70 yaşındaki Abbas’la evlendirilmişti. 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, 8 sene önce oynadığı rolü şimdi ise gerçek hayatta yaşadı. Belki ‘çocuk gelin’ olmadı ama kendisinden tam 48 yaş büyük ‘Patrickle’ isimli 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 10 gün önce gizlice evlendi. Türkiye’deki ailesi, yakınları ve dostlarının bu evlilikten hiç haberi olmadı ama ailesi sonradan öğrendi." dedi.

İNGİLİZCE EĞİTİMİNE DEVAM EDİYOR

Miraloğlu'nun aynı zamanda İngilizce eğitimi almak için okula devam ettiğini söyleyen Akay, "Kocası son model arabası ile her gün onu okuldan almaya gidiyor." diye de ekledi.