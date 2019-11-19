taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7365
Euro
6.3569
Altın
1472.66
Borsa
106846.18
Gram Altın
271.698
Bitcoin
46658.88

Meltem Miraloğlu: Beni anlayın lütfen

Kendisinden 48 yaş büyük bir ABD vatandaşıyla evlenip Amerika'ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 19.11.2019 - 09:37..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Evliliğiyle günlerce konuşulan ve eleştirilen Meltem Miraloğlu, kısa süre önce boşanma kararı aldığı iddialarıyla yine adından söz ettirmişti. Ancak oyuncunun son paylaşımı, herkesi şaşırtmıştı. Patrick ile arabada yolculuk yaptığı sırada video çeken Meltem, eşine "Beni seviyor musun?" diye sormuş, "Kesinlikle" yanıtını almıştı.

"BOŞANMA YOK"

Bu video sonrası yine çok konuşulan Meltem Miraloğlu, çarpıcı açıklamalarına bir yenisini ekledi. Miraloğlu, "Boşanma haberleri doğru değil. Aslında hakkımda çıkan hiçbir haber doğru değil. Zamanı gelince her şeyi anlatacağım.

"BENİ ANLAYIN"

Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye’ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum. Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın." sözleriyle dikkat çekti.

Meltem Miraloğlu: Beni anlayın lütfen

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

146
Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

16
İzmir'de bir kişi tartıştığı annesini 11 kez bıçakladı

İzmir'de bir kişi tartıştığı annesini 11 kez bıçakladı

23
EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

15
Büyük kentler için ölümcül hava kirliliği uyarısı

Büyük kentler için ölümcül hava kirliliği uyarısı

13
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yeni operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yeni operasyon

33
Alkollü sürücü araç kullanırken canlı yayın yaptı

Alkollü sürücü araç kullanırken canlı yayın yaptı

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir