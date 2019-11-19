Meltem Miraloğlu: Beni anlayın lütfen

Evliliğiyle günlerce konuşulan ve eleştirilen Meltem Miraloğlu, kısa süre önce boşanma kararı aldığı iddialarıyla yine adından söz ettirmişti. Ancak oyuncunun son paylaşımı, herkesi şaşırtmıştı. Patrick ile arabada yolculuk yaptığı sırada video çeken Meltem, eşine "Beni seviyor musun?" diye sormuş, "Kesinlikle" yanıtını almıştı.

"BOŞANMA YOK"

Bu video sonrası yine çok konuşulan Meltem Miraloğlu, çarpıcı açıklamalarına bir yenisini ekledi. Miraloğlu, "Boşanma haberleri doğru değil. Aslında hakkımda çıkan hiçbir haber doğru değil. Zamanı gelince her şeyi anlatacağım.

"BENİ ANLAYIN"

Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye’ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum. Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın." sözleriyle dikkat çekti.