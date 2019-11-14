taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7647
Euro
6.3464
Altın
1468.09
Borsa
104189.33
Gram Altın
272.151
Bitcoin
49575.64

Meltem Miraloğlu boşanıyor

Oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Amerikalı eşinden ayrılma kararı aldı.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 13:00..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş
Meltem Miraloğlu boşanıyor

Hayat Devam Ediyor dizisiyle tanıdığımız fakat dizi bittikten ekranlarda bir daha görmediğimiz Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick evlenmişti. 3 ay önce nikah masasına oturan çiftin ilişkisinde, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Meltem Miraloğlu boşanıyor

EVDEN POLİSLE ÇIKACAK

Ailesine "Çaresiz kaldım" diyen Miraloğlu, ayrılık kararı aldı ve boşanma işlemlerini başlattı. Ayrıldıktan sonra da Amerika'da yaşamaya devam edecek olan Meltem Miraloğlu, eşiyle yaşadığı evden polis eşliğinde çıkacak.

Miraloğlu'nun tanınmış bir kişi ile sorun yaşadığı, ondan korktuğu için Türkiye'ye dönmek istemediği de iddialar arasında.

Meltem Miraloğlu'nun hayali Hollywood haberi
Meltem Miraloğlu boşanıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyeti bitirilmeli

Erdoğan: FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyeti bitirilmeli

193
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'dan ortak açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'dan ortak açıklamalar

212
ORC'nin yargıya güven anketi

ORC'nin yargıya güven anketi

327
GS TV reklam arasında YouTube yayınını açık unuttu

GS TV reklam arasında YouTube yayınını açık unuttu

27
Sergey Lavrov Ermeni anıtında

Sergey Lavrov Ermeni anıtında

257
Taksim'de eğlence mekanı çıkışı kavga

Taksim'de eğlence mekanı çıkışı kavga

214
ABD medyasında Türkiye’nin üstünlüğü konuşuluyor

ABD medyasında Türkiye’nin üstünlüğü konuşuluyor

228
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir