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Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisine başladı

Hollywood hayali olan Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti.

Haber Merkezi | 17.10.2019 - 13:44..
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'Hayat Devam Ediyor'un çocuk gelini Meltem Miraloğlu'nun, 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenmesi herkesi şaşırtmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda, yeni bilgiler ortaya çıktı.

Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisine başladı

TÜP BEBEK YAPACAK

Kendisinden 48 yaş büyük olan Amerikalı iş insanıyla evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun hayatında, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

80 YAŞINDA BABA OLMAYA ÇALIŞIYOR

Miroğlu, eşi Patrick’ten bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı. Çift doktorların dediklerine harfiyen uyuyor, anne-baba olabilmek için elinden geleni yapıyor.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Patrick’in öz oğlu, babasını reddetti.

Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisine başladı

Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisine başladı

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