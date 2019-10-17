Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisine başladı

Atatürk Havalimanı'ndan taksisine binen Senegalli turiste hakaret ettiği gerekçesiyle 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenen taksici hakim karşısında, ‘pişmanım’ diyerek özür diledi.

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Bu 10 tasarım fikriyle banyonuzu tamamlayın

Banyoda çok fazla zaman geçiriyoruz, bu nedenle bazı kolay dekor düzeltmeleriyle banyoya hak ettiği tasarım yenilemesinin vakti geldi.