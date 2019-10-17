Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisine başladı

'Hayat Devam Ediyor'un çocuk gelini Meltem Miraloğlu'nun, 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenmesi herkesi şaşırtmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda, yeni bilgiler ortaya çıktı.
TÜP BEBEK YAPACAK
Kendisinden 48 yaş büyük olan Amerikalı iş insanıyla evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun hayatında, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
80 YAŞINDA BABA OLMAYA ÇALIŞIYOR
Miroğlu, eşi Patrick’ten bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı. Çift doktorların dediklerine harfiyen uyuyor, anne-baba olabilmek için elinden geleni yapıyor.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Patrick’in öz oğlu, babasını reddetti.