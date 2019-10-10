Meltem Miraloğlu: Patrick beni Hollywood starı yapacak

'Hayat Devam Ediyor'un çocuk gelini Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 13 gün önce gizlice evlendiğini duyurmuştu.

32 yaşındaki oyuncu evliliği hakkında, "Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umrumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk." demişti.

Sürpriz nikahın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

"3 ÇOCUK DOĞURACAĞIM"

Miraloğlu'nun yakın çevresine "Patrick bana söz verdi, beni Hollywood starı yapacak. 3 çocuk doğuracağım" dediği ortaya çıktı.

Miraoğlu'nun arkadaşları ise "Psikolojik olarak sorunları var. Çok sağlıklı kararlar veremiyor. Lütfen Meltem'i hep birliMELTEMkte kurtaralım." diyerek yardım kampanyası başlatmak istiyor.