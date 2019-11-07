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Memduh Boydak’ın oğluna FETÖ’den beraat kararı

FETÖ'nün örgüt yöneticiliği suçundan 18 yıl hapis cezası alan eski Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak’ın 26 yaşındaki oğlu Can Furkan Boydak, beraat etti.

İHA | 07.11.2019 - 13:56..
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Memduh Boydak’ın oğluna FETÖ’den beraat kararı

Eski Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak 12 Temmuz 2018’de yargılandığı mahkemece ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan 18 yıl, Memduh Boydak’ın eşi Meral Boydak da 11 Aralık 2018’de mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

9 BOYDAK AİLESİ MENSUBUNA YAKALAMA KARARI

15 Şubat 2018’de Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, 17-25 Aralık olayları sırasında FETÖ/PDY liderinin çağrısı ile Bank Asya’ya destek oldukları iddiasıyla 9 Boydak Ailesi mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

OĞLUNA ÖRGÜTE YARDIM ETME SUÇUNDAN DAVA

Bu operasyon kapsamında Memduh Boydak’ın 26 yaşındaki oğlu Can Furkan Boydak hakkında, ‘örgüte yardım etme’ suçundan dava açıldı.

Memduh Boydak’ın oğluna FETÖ’den beraat kararı

"7 YILDIR AMERİKA'DA YAŞIYORUM"

Bank Asya’ya 2014’te hesap açtırıp örgüte yardım ettiği iddiasıyla yargılanan sanık Can Furkan Boydak mahkemede, “Babam Memduh Boydak bilgim dışında hesap açtırmış. 7 yıldır Amerika’da yaşıyorum. Basında çıkan haberlerden sonra böyle bir hesabım olduğunu öğrendim. Babam hiç bilgi vermemişti. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.

MEMDUH BOYDAK "ÇOCUKLARIM ADINA HESAP AÇTIM" DEMİŞTİ

Savcının mütalaasında beraat talep ettiği davada mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu FETÖ sanığı Memduh Boydak’ın önceki ifadelerinde çocukları adına onlardan habersiz hesaplar açtırdığını kabul etmesi nedeniyle tutuksuz sanık Can Furkan Boydak’ın, beraatine karar verdi.

Memduh Boydak’ın oğluna FETÖ’den beraat kararı

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