Memduh Şevket Esendal eserlerinden alıntılar

Esendal, Türk Edebiyatı’nda en çok 1934’te yayımlanan Ayaşlı ile Kiracıları romanı ile tanındı. 1906’da İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olan Esendal, edindiği görevler ile Anadolu’yu gezme ve insanını da gözlemleme fırsatı bulmuştu. Üstelik I. Dünya Savaşı’na da tanıklık etti. Teşkilat-ı Mahsusa adlı gizlilik bünyesinde savaşa da katıldı. Tahran, Bakü, Kabil Büyükelçiliği, TBMM’de dört dönem milletvekilliği görevlerini de yürüten Esendal, en son CHP Genel Sekreterliği’nde de bulundu. Ancak 1945’te bu görevi bıraktı ve kendini sadece edebiyata verdi…

Bugüne dek yazdıklarını kitaplaştırmak istiyordu. Öyküleri, döneminin “Sanat ve Edebiyat”, “Ulus”, “Pazar Postası”, “Türk Dili” gibi seçkin pek çok dergisinde yayımlandı. Ayrıca Siyasetçi ve Edebiyatçı kimliklerinin birbirinden ayrılması gerektiğine inanıyordu. Bundan sebep yazılarını “M.Ş.E”, “Mustafa Memduh”, “Mustafa Yalınkat”, “M. Oğulcuk”, “İstemenoğlu” gibi takma isimlerle yayımlıyordu.

Esendal, hayatı boyunca sadece 1923-1926 ve 1946-1952 yılları arasında kısa bir dönem edebiyatla uğraştı. Ancak buna rağmen yazdığı 224 öykü ile Türk Edebiyatı’nda öykücülüğün en önemli isimleri arasında anıldı. Bunun yanında Durum (Çehov tarzı) Hikayeciliğinin de Türk Edebiyatı’ndaki temsilcisi oldu.

Öykülerinde kadın sorunu, evlilik sorununu, Kurtuluş Savaşı öncesi yaşanan çaresizlik ve bunun yanında Batı özentisini, sömürgeci düzeni konularından yola çıkarak özünde insan sevgisini işleyen Esendal’ın bugün 136 yaşında. Onu, eserlerinden alıntılarla anıyoruz…

- Hayatın en fena zamanları insanın kendini beğenmediği zamanlardır.

(Ayaşlı ile Kiracıları)

*

- Beğenilmek insanı avlar!

(Ayaşlı ile Kiracıları)

*

- Severim. Niçin? Bunun niçini yok. O da beni sever, onun sevgisinin de niçini yoktur. İşte sevgi bu! Kalanı yalan. Kalanını biz uydururuz.

(Ayaşlı ile Kiracıları)

*

- Hani öküzü döverler ağlamaz da, tutup okşarlar, garipser, ağlar. Benim okşamam da ona öyle geldi. İnsanın her zamanı bir olur mu?

(Ayaşlı ile Kiracıları)

*

- Her ayrılık biraz acıdır. Bereket versin ki unutulur.

(Veysel Çavuş)





- İnsan bu! Ne anlaşılmaz sevinçleri, üzüntüleri var.

(Vassaf Bey)

*

- Ne kadar alışılsa da düzensizlik insana üzüntü, yüreğe darlık verir.

(Bir Kucak Çiçek)

*

- Sevmek, sevilmek de boş! İnsan korkunç bir yalnızlık içindedir. Kimsenin ne düşündüğünü bilemezsiniz!

(Ayaşlı ile Kiracıları)

*

- Başkaları sizin olan şeyleri severlerse siz de seviyorsunuz. Onlar sevmezlerse siz de soğuyorsunuz.

(Gödeli Mehmet)

*

- En fenası, herkesle alay ettiği, oturup konuştuğu halde, filanı beğenip tercih ettiğini hissettirmez ki insan, ona göre bir kıyas yapsın…

(Veysel Çavuş)





- Neyi yapamam sanırsa onu yaptırdılar; nelerden korkarsa hepsi başına geldi.

(Ayaşlı ile Kiracıları)

*

- İnsan ölünce ne kadar çirkin oluyor! Niçin her şey doğarken adama güzel görünüyor da ölürken çirkin?

(Ayaşlı ile Kiracıları)

*

- Kısmet bu güneymiş ne dersin... Ben kısmete filan inanmam ya, ancak gene kısmet diyorum. Başka söz bulamadığımdan. İnsan söz bulamayınca ne olsa söyler.

(Otlakçı)

*

- İstediğimiz gibi insanlar yaratmak da elimizde değil ki...

(Ayaşlı ile Kiracıları)

*

- Ölüm insanları bir işe yaramamaktan kurtarır!

(Sahan Külbastısı)

Ayaşlı ile Kiracıları

Memduh Şevket Esendal

Bilgi Yay.

S.: 253

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Damla Karakuş

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