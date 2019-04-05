Meme protezi Fransa'da yasaklandı

Fransa Ulusal Ecza ve Sağlık Ürünleri Ajansı'ndan (ANSM) yapılan açıklamada, nadir görülen ancak ciddi tehlike arz eden bir kanser türüne yol açabileceği gerekçesiyle meme protezlerinin ‘önlem olarak' yasaklandığı belirtildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yasağın, altı firma tarafından üretilen pürüzlü yüzeye sahip protezler için geçerli olduğu kaydedildi. Fransa'da bu protezlerle bağlantılı 59 kanser vakasının kayıt altına alındığı, bu kişilerden üçünün hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

LENFOMA RİSKİ

Söz konusu protezlerin yüzeyindeki pürüz arttıkça, bağışıklık sistemine saldıran anaplastik büyük hücreli lenfoma riskinin yükseldiği ifade edildi.

2011'DEN BU YANA CİDDİ ARTIŞ VAR

Ajans, ayrıca pürüzlü yüzeye sahip meme protezleriyle bağlantılı anaplastik büyük hücreli lenfoma vaka sayısının, 2011'den bu yana dikkat çekici biçimde arttığına işaret etti.

PROTEZLERİ ÇIKARMAK İÇİN AMELİYAT YORUMU YAPILMADI

Kararla Fransa, pürüzlü yüzeye sahip meme protezlerini yasaklayan ilk ülke oldu. Ancak ANSM, kadınların bu protezleri çıkarmak için bir ameliyata girmeleri konusunda yorum yapmadı.

KANADA DA AYNI HEDEFTE İLERLİYOR

Kanada da aynı protezlerin kullanımını durdurmayı hedeflediğini açıklamıştı. Kanada, bu konuyla ilgili 28 vaka tespit ettiğini duyurmuştu.