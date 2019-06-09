Memleketlerine giden tatilciler dönüyor

Ramazan Bayramı tatili sona erdi, dönüşler de bitmek üzere...
Memleketlerinde bayram tatilini geçiren vatandaşların, geri dönüşüyle birlikte İstanbul Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, yoğunluk yaşanıyor.
DRONE İLE ÇEKİLDİ
Art arda otobüslerin yolcuları getirdiği otogarın giriş kısmında zaman zaman trafik oluşurken, otogar içerisinde de insan yoğunluğu yaşanıyor.
Tatil dönüşü yaşanan insan ve otobüs yoğunluğu, drone ile havadan görüntülendi.
Otogarda dönüş yoğunluğu havadan görüntülendi İZLE