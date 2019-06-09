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Memleketlerine giden tatilciler dönüyor

Bayram tatilinin son gününde Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

İHA | 09.06.2019 - 11:50..
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Ramazan Bayramı tatili sona erdi, dönüşler de bitmek üzere...

Memleketlerinde bayram tatilini geçiren vatandaşların, geri dönüşüyle birlikte İstanbul Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, yoğunluk yaşanıyor.

Memleketlerine giden tatilciler dönüyor

DRONE İLE ÇEKİLDİ

Art arda otobüslerin yolcuları getirdiği otogarın giriş kısmında zaman zaman trafik oluşurken, otogar içerisinde de insan yoğunluğu yaşanıyor.

Tatil dönüşü yaşanan insan ve otobüs yoğunluğu, drone ile havadan görüntülendi.

Otogarda dönüş yoğunluğu havadan görüntülendi İZLE

Memleketlerine giden tatilciler dönüyor

Memleketlerine giden tatilciler dönüyor

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