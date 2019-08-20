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Memur-Sen eylem kararı aldı

Hükümetin yaptığı zam teklifini kabul etmeyen Memur-Sen, saat 15:00'de eylem yapacak.

Haber Merkezi | 20.08.2019 - 09:51..
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Memur-Sen eylem kararı aldı

Hükümet sendikaların tepkisi üzerine, 2020 için yüzde 3.5+3, 2021 için de yüzde 3+2.5 olan ilk teklifini, yüzde 4+4 ve yüzde 3+3 olarak değiştirdi.

ZAM TEKLİFİNİ YETERSİZ GÖRDÜLER

Sendikalar, bu zammın enflasyon karşısında bir anlamı olmadığını belirtti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın dün bir açıklama yaparak, "Başkanlar Kurulumuz sunulan teklifi yeni bir teklif sunulması yönüyle olumlu bulmakta; fakat yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle de müzakereye uygun görmemektedir. Hükümet tarafından dün gece sunulan teklif için atılan adımı yetersiz gördüğümüzü hatırlatarak yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak karşılıklı pazarlık sürecinin başlamasına imkan veren yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz" dedi.

"KARARLARIMIZI HERKES GÖRECEK"

Beklenen teklif gelmedi. Başkan Ali Yalçın 03:00 sularında dikkat çeken bir tweet attı. Yalçın, "Son 24 Saat. Başkanlar Kurulu, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Memur-Sen İl Temsilcileri Toplantısı olmak üzere 3 yetki organı İle 8 saat süren istişare sürecimiz tamamlandı. Kararlarımızı herkes görecek." dedi.

Memur-Sen eylem kararı aldı

15'TE İŞ BIRAKMA, 17'DE BAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM

Bu açıklamanın ardından Memur-Sen'den bugün ilk adım geldi. Memur-Sen bugün 15:00'de iş bırakacak, 17:00'de çalışma bakanlığı önünde eylem yapacak.

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