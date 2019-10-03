Memura yüzde 4, sendika başkanına yüzde 85 zam

Hakem Kurulu tarafından memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılırken, Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen başkanının maaşının yüzde 85 artırıldığı ortaya çıktı.

Memur-Sen’e bağlı 250 bin üyeli Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş’un maaşının sendikanın tüzük kongresinde verilen kararla yüzde 85 oranında artırılarak 26 bin lirayı bulduğu bildirildi.

TOPLANTIYA SADECE BAŞKANLAR KATILDI

Sağlık-Sen yönetimi toplu sözleşme öncesi 27 Temmuz 2019 tarihinde Kızılcahamam'da 5 yıldızlı bir otelde tüzük tadil kongresini gerçekleştirmişti. Tüm delegelerin katılımıyla yapılması gereken toplantıya yalnızca şube başkanlarının katıldığı, kongrede genel başkan, genel merkez yönetimi ve şube başkanlarının maaşlarına da dikkat çekici bir şekilde zam yapılma kararı verildiği ortaya çıktı.

MAAŞI 26 BİN LİRAYI BULDU

Sendikanın web sayfasında yer alan yeni tüzüğün 57. maddesi uyarınca sendika başkanlarının maaşları karara bağlandı. Yayımlanan katsayı uyarınca, illerde Sağlık-Sen şube başkanlarına verilen net maaş 14.037 TL olurken brüt rakamın 19.500 TL olduğu görüldü. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un maaşı da yüzde 85 artışla 26 bin lirayı buldu.