Memurlar yüksek lisans yapmak istiyor

Yüksek lisans yapmak isteyen kamu çalışanlarının önündeki en büyük engellerden biri, ders saatlerinin mesaide olan zaman dilimine denk gelmesi.

Bunun için çözüm isteyen memurlar, eğitimlerinden geri kaldıkları gerekçesiyle şikayetçiler.

DERS SAATLERİ MESAİYE DENK GELİYOR

Binlerce memur, yüksek lisans yaparak bulundukları konumda daha yüksek bir göreve gelmek istiyor.

Bunun için eğitim kariyerlerini parlatmak isteyen memurlar, ders saatleri mesaiye denk geldği için derslere katılım sağlayamıyorlar.

YÜKSEK LİSANS İZNİ YOK

Bunun için üstlerinden izin alıp gidebilmeleri mümkün, çünkü kanunda memurlara yüksek lisans izni bulunmuyor.