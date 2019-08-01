taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5687
Euro
6.1675
Altın
1415.57
Borsa
101900.25
Gram Altın
253.384

Memurlara yönelik zam teklifi 16 Ağustos'ta

Hükümet, memurlara zam teklifini 16 Ağustos Cuma günü yapacak.

AA | 01.08.2019 - 18:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığı başladı.

Bugün gerçekleştirilen toplantıya Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK temsilcileri katıldı. Görüşmeler başlamadan önce ise sendikalar arasında gerginlik yaşandı.

Hükümet ile memur sendikaları arasındaki ilk görüşme bitti.

ZAM TEKLİFİ 16 AĞUSTOS'TA

Hükümet, 5.2 milyon memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yılları maaş zamları için teklifini 16 Ağustos'ta açıklayacak. Bugünkü ilk toplantıda toplu sözleşme görüşmelerinin takvimi planlandı.

Memurlara yönelik zam teklifi 16 Ağustos'ta

Memurlara yönelik zam teklifi 16 Ağustos'ta

Sendikacılar zam istemek yerine tartıştı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

175
Dijital yayın platformları RTÜK'e bağlandı

Dijital yayın platformları RTÜK'e bağlandı

451
Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı

Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı

177
Doğalgaz fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi

Doğalgaz fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi

479
Pedro'nun şık topuk golü

Pedro'nun şık topuk golü

25
Sıcak hava yurdu erken terk edecek

Sıcak hava yurdu erken terk edecek

51
Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar belli oldu

Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar belli oldu

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir