Memurlara yönelik zam teklifi 16 Ağustos'ta

Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığı başladı.

Bugün gerçekleştirilen toplantıya Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK temsilcileri katıldı. Görüşmeler başlamadan önce ise sendikalar arasında gerginlik yaşandı.

Hükümet ile memur sendikaları arasındaki ilk görüşme bitti.

ZAM TEKLİFİ 16 AĞUSTOS'TA

Hükümet, 5.2 milyon memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yılları maaş zamları için teklifini 16 Ağustos'ta açıklayacak. Bugünkü ilk toplantıda toplu sözleşme görüşmelerinin takvimi planlandı.

Sendikacılar zam istemek yerine tartıştı VİDEO