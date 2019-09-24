Menajeri Kemal Doğulu'yu dolandırdı

Fotoğrafçı, yönetmen, şarkıcı ve sat stilisti işleriyle sanat camiasında üne kavuşan Kemal Doğulu'dan, ilginç bir itiraf geldi.

KEMAL DOĞULU DOLANDIRILDI

Bir magazin programına çıkan Kemal Doğulu, menajerinin kendini dolandırdığını açıkladı.

MENAJERİ 500 BİN LİRASINI ALDI

Doğulu, "Menajerim tarafından 500 bin lira dolandırıldım. Bu olay da Antalya’da bir organizasyon vardı, fırtına çıktı, sahne alamadım. Menajerim de mekanın sahibine gidip ‘Kemal Bey çıkmadı ama parasını istiyor’ demiş. Mekânın sahibi de benim arkadaşım. Aradı ‘Böyle böyle bir şey var doğru mu?’ diye sordu. Yıllardır bu şekilde yapıyormuş. Ben çalıştığım kanalda tanıştım bu kişi ile şoförlüğümü yapıyordu. Çok sevdim, kardeşim gibi gördüm, önce asistanım yaptım sonra da menajerim yaptım. Bir, bir buçuk yıl kadar yaptı-yapmadı." dedi.

"PARALARI ALMIŞ ALMADIM DİYORDU"

Ayrıca Doğulu, "Ben sürekli çalışıyordum ama bir şekilde para alamıyordum. Hep mekanlar suçluymuş gibi lanse ediyordu. Halbuki paraları almış ama ‘Almadım’ diyordu. Ben ona çok güvendim kardeşim gibi seviyordum o da bana bunu yaptı." diye konuştu.