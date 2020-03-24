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MEB'den Menderes'in idam görüntülerine soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun ortaokul öğrencilerine izletilmesi ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 12:19..
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Uzaktan eğitimin ilk gününde EBA TV üzerinden ortaokul öğrencilerine, Adnan Menderes'in idam sehpasına götürülmesi ve idamına ilişkin görüntülerinden oluşan animasyon izletildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ekibiyle büyük bir gayret göstererek çalıştıklarını, söz konusu etkinlik görüntülerini güvendiği için denetleme ihtiyacı duymadığı ekibin hazırladığını belirtti.

MEB'den Menderes'in idam görüntülerine soruşturma

BAKAN UYGUN BULMADI

Selçuk, "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum. Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz." dedi.

MEB'den Menderes'in idam görüntülerine soruşturma

MEB SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bakan Selçuk, yaptığı bu açıklamanın yanı sıra, animasyonun hazırlanmasında ve yayınlanmasında sorumluluğu olan görevliler hakkında soruşturma başlatılması talimatını verdi.

Bunun üzerine, söz konusu içeriklerin hazırlatılmasında sorumluluğu bulunanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEB'den Menderes'in idam görüntülerine soruşturma

BÜTÜN İÇERİKLER İNCELENECEK

Ayrıca, uzaktan eğitim ders içeriklerinin kontrol sürecinde bundan sonra daha hassas inceleme yapılması yönünde tedbirler alındığı bildirildi.

EBA TV'de çocuklara Menderes'le ilgili animasyon izletildi VİDEO

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