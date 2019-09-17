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Menderes'te tatil yoğunluğu devam ediyor

Yerli ve yabancı turistler, Menderes’in 43 kilometrelik sahil şeridine ilgi gösteriyor.

İHA | 17.09.2019 - 10:33..
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Menderes'in Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli mahallelerinde turist yoğunluğu tüm hızıyla sürüyor.

Menderes'te tatil yoğunluğu devam ediyor

SAHİL ŞERİDİ DOLDU TAŞTI

Yerli ve yabancı turistler, sahil şeridini doldurdu.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçede turizm sezonunun tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Menderes'te tatil yoğunluğu devam ediyor

"TURİZM HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR"

Menderes sahillerinde tüm işletmelerin ve otellerin açık olduğunu kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “İlçemizin sahil kesiminde turizm hareketliliği devam ediyor. Otellerimiz ve tüm işletmelerimiz açık. Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli sahillerimizde eylül ayı bir başka güzel. Mavi ve yeşilin bir arada olduğu eşsiz doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla sahil bölgemiz, yazdan kalma günleri yaşamaya devam ediyor.” dedi.

Menderes'te tatil yoğunluğu devam ediyor

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