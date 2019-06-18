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Menemen'de fayton yasaklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde faytonların faaliyetlerine son verildiği bildirildi.

DHA | 18.06.2019 - 17:31..
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Ülke genelindeki birçok hayvanseverin atlara eziyet edildiği gerekçesiyle şikayet ettiği fayton kullanımına bir yasak da İzmir'in Menemen ilçesinden geldi.

BAŞKAN KARARI DUYURDU

Menemen'de fayton faaliyetine son verildi. Karar hakkında bilgi veren Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hayvan hakları ile ilgili çalışmalarımız ortadadır. Buna bağlı olarak yaptığımız çalışmalarda 5 toplama aracı ile sokak hayvanlarını toplayıp, özgür hayvan barınağı olarak tahsis ettiğimiz alanda her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 5199 sayılı 'Hayvan Haklarını Koruma' kanununa istinaden de deklare ettiğimiz kararla faytonları ilçemizde yasaklamış bulunuyoruz. Bundan sonra da hayvan hakları ile ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir." dedi.

Menemen'de fayton yasaklandı

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